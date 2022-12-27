Вероятно, пожар случился из-за непотушенной сигареты
Вечером 26 декабря в селе Тунка Тункинского района Бурятии загорелся частный дом.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. В ходе тушения пожарными внутри дома были обнаружены тела трёх погибших.
Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров.
На месте работает дознаватель МЧС России.
Предварительная причина пожара неосторожность при курении, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
На пожаре в Бурятии погибли три человека
Происшествия, Фото:
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