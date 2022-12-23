23 декабря

22 декабря

Популярное

Улан-удэнца приговорили к 17 годам колонии за зверское убийство женщин

Улан-удэнца приговорили к 17 годам колонии за зверское убийство женщин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трупы пролежали в комнате неделю

Верховный суд Бурятии приговорил 43-летнего улан-удэнца к 17 годам колонии строгого режима за двойное убийство.

Мужчина жестоко расправился с двумя женщинами 29 и 35 лет. Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в конце декабря 2021 года. Мужчина познакомился на улице возле магазина с двумя подругами, а затем пришёл к ним в гости в общежитие в посёлке Загорск.

Во время распития алкоголя произошёл конфликт, и мужчина решил расправиться с одной из женщин. Он нанёс ей девять ножевых ранений по разным частям тела.

Затем, желая скрыть убийство, улан-удэнец расправился также со свидетельницей. Вторую женщину он буквально изрезал, нанеся 36 ударов кухонным ножом в различные части тела.

После мужчина ушёл из общежития. Лишь спустя неделю соседи, почувствовав неприятный трупный запах, позвонили в специализированные службы. Комнату вскрыли 6 января, тогда и обнаружили тела.

- Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, исполнен, - сообщили в Верховном суде Бурятии. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
Происшествия, 23.12.2022
Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»
В Бурятии в столкновении большегруза и автовоза погибла женщина
В Бурятии в столкновении большегруза и автовоза погибла женщина
Происшествия, 23.12.2022
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу
В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу
Происшествия, 23.12.2022
Горе-вор сам во всём признался правоохранителю в штатском
Иркутянка взяла кредит и перевела мошенникам 4,2 млн
Иркутянка взяла кредит и перевела мошенникам 4,2 млн
Происшествия, 23.12.2022
Женщину обманули по уже обыденной схеме
В Бурятии насмерть сбили голосовавшего на дороге пенсионера
В Бурятии насмерть сбили голосовавшего на дороге пенсионера
Происшествия, 23.12.2022
У погибшего пожилого мужчины сломался его автомобиль
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 23.12.2022
Женщина села за руль, не имея водительских прав
В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание
В Улан-Удэ воровке ужесточили наказание
Происшествия, 23.12.2022
Гособвинитель обжаловал ранее назначенный приговор 
Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Виновного в смертельном ДТП иркутянина отправили за решётку
Происшествия, 22.12.2022
Автоавария случилась на Академическому мосту
Читинцу за убийство бабушки-инвалида грозит пожизненное
Читинцу за убийство бабушки-инвалида грозит пожизненное
Происшествия, 22.12.2022
Молодой человек расправился со старушкой из неприязни 
В Иркутске первокурсник занимался закладками
В Иркутске первокурсник занимался закладками
Происшествия, 22.12.2022
Вместо пар он отправился под арест
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Житель Бурятии до смерти забил соседа табуретом
Происшествия, 22.12.2022
Сперва убийца врал, что уже нашёл мужчину мёртвым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^