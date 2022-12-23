Трупы пролежали в комнате неделю
Верховный суд Бурятии приговорил 43-летнего улан-удэнца к 17 годам колонии строгого режима за двойное убийство.
Мужчина жестоко расправился с двумя женщинами 29 и 35 лет. Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в конце декабря 2021 года. Мужчина познакомился на улице возле магазина с двумя подругами, а затем пришёл к ним в гости в общежитие в посёлке Загорск.
Во время распития алкоголя произошёл конфликт, и мужчина решил расправиться с одной из женщин. Он нанёс ей девять ножевых ранений по разным частям тела.
Затем, желая скрыть убийство, улан-удэнец расправился также со свидетельницей. Вторую женщину он буквально изрезал, нанеся 36 ударов кухонным ножом в различные части тела.
После мужчина ушёл из общежития. Лишь спустя неделю соседи, почувствовав неприятный трупный запах, позвонили в специализированные службы. Комнату вскрыли 6 января, тогда и обнаружили тела.
- Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу, исполнен, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Улан-удэнца приговорили к 17 годам колонии за зверское убийство женщин
Происшествия, Фото:
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