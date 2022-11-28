В Чите двух алиментщиц отправили в колонию

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщины уклонялись от исправительных работ



Суд признал двух читинок виновными в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей. Им было назначено наказание в виде исправительных работ. Но вместо того, чтобы добросовестно отработать несколько месяцев, женщины злостно уклонялись от отбывания наказания. Их даже не смущали предупреждения сотрудников инспекции о возможной замене исправительных работ реальным сроком наказания.



- Необходимо отметить, что в отношении данных лиц проводились первоначальные розыскные мероприятия, а в последующем они были объявлены в федеральный розыск. По постановлению Центрального районного суда Читы осуждённые-женщины были задержаны на 30 суток для решения вопроса о замене наказания им исправительных работ более строгим видом наказания, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Суд ужесточил им наказание и назначил лишение свободы в колонии-поселения.



– Родителям, которые уклоняются от содержания детей и не выплачивают алиментные обязательства, всё чаще суды назначают наказание, не связанное с изоляцией от общества, при этом предоставляя шанс трудоустроиться и исправится на свободе, – рассказывает старший инспектор ОИН УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю Мария Самойленко. – Не все осуждённые пользуются этим шансом, в большинстве случаев они уклоняются от исполнения назначенного им наказания, и в итоге попадают в места лишения свободы.





