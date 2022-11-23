23 ноября

22 ноября

Популярное

В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя

В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Деньги водитель передавал под контролем сотрудников УФСБ

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 ноября на улице Дорожная в Улан-Удэ по подозрению во взяточничестве задержали сотрудника ДПС. Очевидцами стали проезжавшие мимо автомобилисты.

В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности дела. Выяснилось, что задержан старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии. Он обвиняется по статье «Получение взятки, сопряжённое с её вымогательством, за совершение незаконных действий (бездействие)» (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, 5 ноября сотрудник, находясь на службе, остановил автомобиль для проверки. Желая получить деньги, автоинспектор заявил водителю, что его права поддельные. После стал требовать деньги, предлагая взамен «закрыть глаза» на факт подделки документа и вернуть удостоверение.

У водителя не оказалось с собой нужной суммы, и полицейский отпустил его для сбора денег. Водительское удостоверение оставил у себя.

Будучи уверенным в своей невиновности, водитель обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. 22 ноября он вновь встретился с инспектором ДПС и под контролем сотрудников УФСБ передал ему 15 тысяч рублей в качестве взятки. При получении денег полицейский был задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Бурятии и УФСБ проводятся необходимые следственные действия. 
взятка ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
Происшествия, 23.11.2022
Деньги водитель передавал под контролем сотрудников УФСБ
В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда
В Забайкалье «находчивый» отец украл санки из подъезда
Происшествия, 23.11.2022
Мужчина хотел сделать подарок своим детям
В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
Происшествия, 23.11.2022
Задержание произошло на Левом берегу
В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка
В Бурятии насмерть замёрзла четырёхлетняя девочка
Происшествия, 23.11.2022
Малышка самостоятельно вышла ночью на улицу после того, как мать уложила её спать
Улан-удэнцы возмущены «покатушками» на тропе здоровья
Улан-удэнцы возмущены «покатушками» на тропе здоровья
Происшествия, 23.11.2022
«Газовали, ломая подлесок», - рассказал очевидец
Семью, пострадавшую в страшном пожаре в Оке, перевезли в Улан-Удэ
Семью, пострадавшую в страшном пожаре в Оке, перевезли в Улан-Удэ
Происшествия, 23.11.2022
Маленькие сельчане и их родители получили серьёзные ожоги
В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского
В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского
Происшествия, 23.11.2022
Она хваталась за форму и отказывалась подчиняться
В Улан-Удэ задымился трамвай
В Улан-Удэ задымился трамвай
Происшествия, 23.11.2022
Инцидент произошёл на остановке «Шишковка»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^