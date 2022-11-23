Деньги водитель передавал под контролем сотрудников УФСБ
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 ноября на улице Дорожная в Улан-Удэ по подозрению во взяточничестве задержали сотрудника ДПС. Очевидцами стали проезжавшие мимо автомобилисты.
В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности дела. Выяснилось, что задержан старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии. Он обвиняется по статье «Получение взятки, сопряжённое с её вымогательством, за совершение незаконных действий (бездействие)» (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, 5 ноября сотрудник, находясь на службе, остановил автомобиль для проверки. Желая получить деньги, автоинспектор заявил водителю, что его права поддельные. После стал требовать деньги, предлагая взамен «закрыть глаза» на факт подделки документа и вернуть удостоверение.
У водителя не оказалось с собой нужной суммы, и полицейский отпустил его для сбора денег. Водительское удостоверение оставил у себя.
Будучи уверенным в своей невиновности, водитель обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. 22 ноября он вновь встретился с инспектором ДПС и под контролем сотрудников УФСБ передал ему 15 тысяч рублей в качестве взятки. При получении денег полицейский был задержан.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Бурятии и УФСБ проводятся необходимые следственные действия.
В Улан-Удэ сотрудник ДПС вымогал взятку у невиновного водителя
Происшествия, Фото:
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