В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку

Задержание произошло на Левом берегу



В Улан-Удэ сотрудника ГИБДД задержали по подозрению во взяточничестве.



Видео с моментом задержания автоинспектора опубликовали в паблике «ДТП 03 RUS». Произошло это на Левом берегу, на улице Дорожная, в районе остановки «Дачи».



В МВД по Бурятии информацию подтвердили. Произошло это 22 ноября. По предварительным данным, сотрудник ДПС получил взятку от гражданина в сумме 15 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на то, что предъявленное водительское удостоверение – поддельное.



В МВД по Бурятии проводится служебная проверка.



- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.

