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В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку

В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
Происшествия,  Фото:t.me/dtptvrus
Задержание произошло на Левом берегу

В Улан-Удэ сотрудника ГИБДД задержали по подозрению во взяточничестве.

Видео с моментом задержания автоинспектора опубликовали в паблике «ДТП 03 RUS». Произошло это на Левом берегу, на улице Дорожная, в районе остановки «Дачи».

В МВД по Бурятии информацию подтвердили. Произошло это 22 ноября. По предварительным данным, сотрудник ДПС получил взятку от гражданина в сумме 15 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на то, что предъявленное водительское удостоверение – поддельное.

В МВД по Бурятии проводится служебная проверка.

- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел. 
ГИБДД взятка

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