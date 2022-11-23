Задержание произошло на Левом берегу
В Улан-Удэ сотрудника ГИБДД задержали по подозрению во взяточничестве.
Видео с моментом задержания автоинспектора опубликовали в паблике «ДТП 03 RUS». Произошло это на Левом берегу, на улице Дорожная, в районе остановки «Дачи».
В МВД по Бурятии информацию подтвердили. Произошло это 22 ноября. По предварительным данным, сотрудник ДПС получил взятку от гражданина в сумме 15 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на то, что предъявленное водительское удостоверение – поддельное.
В МВД по Бурятии проводится служебная проверка.
- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.
В Улан-Удэ сотрудника ДПС задержали за взятку
Происшествия, Фото:
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