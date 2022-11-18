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В Улан-Удэ пожар оставил семью без крыши над головой

В Улан-Удэ пожар оставил семью без крыши над головой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горели два соседних дома

Вчера, 17 ноября, в улан-удэнском микрорайоне Тулунжа произошёл пожар – загорелись два дома по улице Крылатая.

Возгорание началось с двухэтажного дома. На момент прибытия пожарных пламенем были охвачены комнаты, также горела кровля. Огонь переходил на стену соседнего дома.

В результате пожара двухэтажный дом выгорел изнутри полностью, обуглены две наружные стены, уничтожены оконные рамы, повреждена кровля на общей площади 100 квадратных метров. У соседнего дома повреждена обшивка наружной стены дома, наружная стена крыши на общей площади 30 квадратных метров.

Пожар полностью был потушен за час. К счастью, никто не пострадал.

В оперативной сводке по городе сообщается, что в сгоревшем доме жили двое детей и один взрослый. Они временно поселились у родственников.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пожар оставил без крыши над головой жительницу Кабанского района и её дочку. Предварительно, произошло короткое замыкание. 
пожар

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