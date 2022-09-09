Житель Бурятии тяжело пострадал, упав со второго этажа

Происшествия, Фото: минздрав Бурятии

Мужчину эвакуировали в Улан-Удэ самолётом



8 сентября самолёт Л-410 санитарной авиации экстренно эвакуировал жителя отдалённого района Бурятии в Улан-Удэ. Мужчина упал с высоты второго этажа и получил тяжёлые травмы – переломы и ушибы.



За пострадавшим вылетела санитарная авиация Территориального центра медицины катастроф Бурятии. Медики провели противошоковую терапию, сообщили в пресс-службе минздрава республики. После пациента в тяжёлом состоянии перевезли самолётом и госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Улан-Удэ.



- Пациенту требовалось качественное обезболивание и иммобилизация во время транспортировки. Также использовался воротник «Филадельфия» на шейный отдел позвоночника, вакуумный матрас для фиксации всего тела — рассказал врач высшей категории анестезиолог-реаниматолог Георгий Болотов.



Состояние мужчины находится под контролем министерства здравоохранения Бурятии.

