Мужчину эвакуировали в Улан-Удэ самолётом
8 сентября самолёт Л-410 санитарной авиации экстренно эвакуировал жителя отдалённого района Бурятии в Улан-Удэ. Мужчина упал с высоты второго этажа и получил тяжёлые травмы – переломы и ушибы.
За пострадавшим вылетела санитарная авиация Территориального центра медицины катастроф Бурятии. Медики провели противошоковую терапию, сообщили в пресс-службе минздрава республики. После пациента в тяжёлом состоянии перевезли самолётом и госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Улан-Удэ.
- Пациенту требовалось качественное обезболивание и иммобилизация во время транспортировки. Также использовался воротник «Филадельфия» на шейный отдел позвоночника, вакуумный матрас для фиксации всего тела — рассказал врач высшей категории анестезиолог-реаниматолог Георгий Болотов.
Состояние мужчины находится под контролем министерства здравоохранения Бурятии.
Житель Бурятии тяжело пострадал, упав со второго этажа
Происшествия, Фото:
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