Спасатели ведут поиски
Вчера, 29 августа, трагическое происшествие произошло в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Очевидцы сообщили, что девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Сообщение об этом спасатели получили в 22:40.
Личность девушки устанавливается, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Сейчас идут работы по поиску тела. Всего к поисково-спасательным работам привлечены шесть человек, три единицы техники.
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда накануне осмотрели один квадратный километр береговой линии и акватории реки Селенга вниз по течению. Поиски результатов не дали.
На сегодня запланировано продолжение поисковых работ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа сообщалось о 27 утонувших людях в Бурятии с начала купального сезона.
В Бурятии девушка упала с моста и утонула
Происшествия, Фото:
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