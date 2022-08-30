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В Бурятии девушка упала с моста и утонула

В Бурятии девушка упала с моста и утонула
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели ведут поиски

Вчера, 29 августа, трагическое происшествие произошло в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Очевидцы сообщили, что девушка упала с моста и утонула в реке Селенга. Сообщение об этом спасатели получили в 22:40.

Личность девушки устанавливается, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Сейчас идут работы по поиску тела. Всего к поисково-спасательным работам привлечены шесть человек, три единицы техники.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда накануне осмотрели один квадратный километр береговой линии и акватории реки Селенга вниз по течению. Поиски результатов не дали.

На сегодня запланировано продолжение поисковых работ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа сообщалось о 27 утонувших людях в Бурятии с начала купального сезона.

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