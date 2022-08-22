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В Бурятии с начала купального сезона утонули 27 человек

В Бурятии с начала купального сезона утонули 27 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники МЧС подвели предварительные итоги купального сезона

С1 января 2022 года на водных объектах Бурятии погибли 34 человека, среди них пять детей. В 2021-м ситуация была хуже: тогда насчитывалось 52 погибших, в том числе 10 детей.

С 1 июня, с начала купального сезона в Бурятии утонули 27 человек, в том числе трое детей. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. По его словам, в прошлом году за время купального сезона было зарегистрировано 40 смертей, в том числе утонули девять детей.

- Благодаря целенаправленной, поступательной и совместной со всеми заинтересованными службами и ведомствами работе, нам удалось за пять лет практически в два раза снизить гибель людей на воде, - подчеркнул Николай Зайцев.

Так, в этом году о мерах безопасности активно напоминали через паблики в соцсетях, а также с помощью сотовых операторов. На берегах массово устанавливали запрещающие купание и предупреждающие об опасности таблички.

- В пятницу, субботу, воскресенье, особенно в жаркие дни, был массовый выход межведомственных групп во главе с представителями ГИМС с инспекторами, по патрулированию водоёмов. В первую очередь проводились беседы с отдыхающими, о вреде употребления алкоголя на воде. Кроме этого, особое внимание, конечно, уделялось детям, - сообщил Николай Зайцев.

Этим летом инспекторы зафиксировали более 300 случаев нахождения детей у водоёмов без присмотра родителей. Во всех случаях детей отводили от воды, а с родителями проводили профилактические работы.

Летом 2022 года в Бурятии работало 10 легальных пляжей, в то время как годом ранее – всего один. Объясняется это более требовательными в прошлом году антиковидными ограничениями, а также слабым финансированием. «Повышенное количество открываемых пляжей позволило уменьшить смертность людей на водных объектах республики, так как статистически смертность на организованных пляжах крайне мала, если не отсутствует вовсе», - отмечают в МЧС.

Чаще всего жители Бурятии отдыхали, как обычно, на Байкале, Гусином озере и Щучьем озере. Гибли чаще всего купающиеся в Улан-Удэ.

- Подводя итог летнему периоду, предварительный пока, хочется сказать, что работа по контролю над ситуацией над гибелью, а также по патрулированию водоёмов продолжается и будет продолжаться до конца сентября, – подытожил Николай Зайцев.

С сентября, когда отдых на воде потеряет свою актуальность, но в тоже время начнётся нерест омуля, что активизирует браконьерский промысел. Действуют незаконные добытчики обычно ночью, используя для рыбалки различные плавательные средства, часть из которых обычно являются не зарегистрированными. Отметим, в прошлом году во время нереста утонули 10 браконьеров. Чаще всего они погибают, что лодки переворачиваются под тяжестью выловленной рыбы. 
смерть утопление

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