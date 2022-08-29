Пьяный мужчина с топором напугал улан-удэнцев

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Неординарная ситуация произошла на площади Революции



Поздним вечером 28 августа улан-удэнцы на площади Революции заметили неадекватного мужчину с топором в руках. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Мужчина был явно пьян, с топором в руках он бросался на парней, пытающихся его успокоить. Далее, рассказали очевидцы, мужчина зашёл в местный бар.



На видео мужчина с топором в руках окружён шестью парнями, один из которых ведёт съёмку, а ещё один вооружился резиновой дубинкой.



«Ребята, мне никого не надо», - говорит мужчина с топором, однако при этом всё ближе подходит к парням.



В конечном итоге один из очевидцев атаковал нетрезвого мужчину перцовым баллончиком, заставив отступить.



В МВД по Бурятии подтвердили, что ночью 28 августа в полицию поступило сообщение о том, что в районе улицы Ленина неизвестный мужчина с топором в руках угрожает прохожим. На место был направлен наряд вневедомственной охраны.



- В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отметим, информация о пострадавших от действий данного гражданина в органы внутренних дел не поступала, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.

