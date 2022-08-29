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В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автобус двигался из Усть-Кута в Иркутск

Сегодня около 4 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области опрокинулся междугородний автобус с 40 пассажирами. Произошло это вблизи посёлка Кутулик.

- Предварительно установлено, что водитель автобуса Golden Dragon не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Автобус двигался по маршруту Усть-Кут - Иркутск. В его салоне находилось 40 пассажиров.

Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток, получили травмы. Они были осмотрены медиками и отпущены домой. Ещё один, 58-летний мужчина, госпитализирован.

Остальные пассажиры пересажены в попутно движущийся до Иркутска автобус.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.




ДТП автобус

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