В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами







Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток, получили травмы. Они были осмотрены медиками и отпущены домой. Ещё один, 58-летний мужчина, госпитализирован.



Остальные пассажиры пересажены в попутно движущийся до Иркутска автобус.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.









Сегодня около 4 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области опрокинулся междугородний автобус с 40 пассажирами. Произошло это вблизи посёлка Кутулик.- Предварительно установлено, что водитель автобуса Golden Dragon не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Автобус двигался по маршруту Усть-Кут - Иркутск. В его салоне находилось 40 пассажиров.