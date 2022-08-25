Столкнулись две иномарки
Вечером 24 августа на трассе Р-258 «Байкал» вблизи Слюдянки столкнулись легковые автомобили AUDI 100 и KIA K5, ехавшие во встречном направлении.
В результате автоаварии с полученными травмами госпитализированы 19-летние водитель и пассажирка европейского седана, а также 32-летняя женщина, управлявшая корейским транспортом, и её 36-летний пассажир.
Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, не совершать на дороге необдуманных и резких маневров.
На трассе «Байкал» в Иркутской области в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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