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Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей

Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста

В Баргузинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 27-летнего жителя села Адамово ущерб в размере 60 тысяч рублей за незаконно выловленных 520 карасей.

Молодой человек незаконно с вместе с двумя односельчанами ловил рыбу сетями в месте нереста на реке Баргузин. Всего было поймано 520 карасей.

- Незаконные действия повлекли сокращение численности популяции рыбы и причинили вред природно-ресурсному потенциалу реки Баргузин и озера Байкал. Мужчину вместе с сообщниками поймали с поличным и осудили за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещённых орудий и способов массового истребления рыбы в местах нереста в особо крупном размере, - пояснили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Ущерб в размере 60 тысяч рублей в пользу Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству браконьер добровольно не платил. Тогда судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета и временно ограничили в праве выезда за пределы России. Лишь после этого должник возместил ущерб.

В службе судебных приставов отметили, что с начала года взыскали в Бурятии свыше девяти миллионов рублей ущерба, причинённого преступлением в сфере рыболовства.

браконьерство судебные приставы

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