«Чёрные» лесорубы в Бурятии попались в фотоловушку









В Бичурское лесничество в Бурятии поступила фотография с фотоловушки, на которой отчётливо виден автомобиль «Нива», заезжающий в лес. Лесничий оперативно выехал на место и последовал по следам машины.Углубившись в лес, он обнаружил двух мужчин, которые валили деревья. На просьбу представить документы правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.Выяснилось, что задержанные спилили два кубометра древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 49 тысяч рублей.Нарушителями оказались жители села Окино-Ключи Бичурского района.Незаконно вырубленные сосны, автомобиль «Нива», прицеп и бензопила изъяты.В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.