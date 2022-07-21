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«Чёрные» лесорубы в Бурятии попались в фотоловушку

«Чёрные» лесорубы в Бурятии попались в фотоловушку
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесничий сразу же выехал на место, как пришла фотография

В Бичурское лесничество в Бурятии поступила фотография с фотоловушки, на которой отчётливо виден автомобиль «Нива», заезжающий в лес. Лесничий оперативно выехал на место и последовал по следам машины.

Углубившись в лес, он обнаружил двух мужчин, которые валили деревья. На просьбу представить документы правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.


Выяснилось, что задержанные спилили два кубометра древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 49 тысяч рублей.

Нарушителями оказались жители села Окино-Ключи Бичурского района.

Незаконно вырубленные сосны, автомобиль «Нива», прицеп и бензопила изъяты.


В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44. 
черные лесорубы фотоловушка

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