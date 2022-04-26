В Бурятии произошла массовая гибель рыбы







Как выяснилось, видео снято на Кударинском водохранилище, об этом сообщается в районной группе «Кяхта-инфо».



- На место выехала бригада ветеринаров Кяхтинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных для обследование местности, отбора погибшей рыбы для последующего лабораторного исследования. Также с целью проведения мониторинговых работ, отбора проб воды и рыбы выехали специалисты Байкальского межрайонного специализированного участка по борьбе с болезнями рыб и других гидробионтов, - сообщили представители администрации Кяхтинского района.



О результатах исследования жителей обещали известить.



В Кяхтинском районе Бурятии запечатлели массовую гибель рыбы. Практически весь берег водоёма оказался покрыт мёртвой рыбой. Местные жители бьют тревогу, опасаясь заражения.Кроме того, жители выдвигают версию, что произошёл замор рыбы, возникший в результате недостатка кислорода в воде. «Под льдом заглохла, видимо. Лунки никто зимой не делал для доступа воздуха», - написал пользователь в группе «Аноним Кяхты».