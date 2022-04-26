В Бурятии произошла массовая гибель рыбы

В Кяхтинском районе Бурятии запечатлели массовую гибель рыбы. Практически весь берег водоёма оказался покрыт мёртвой рыбой. Местные жители бьют тревогу, опасаясь заражения.
Кроме того, жители выдвигают версию, что произошёл замор рыбы, возникший в результате недостатка кислорода в воде. «Под льдом заглохла, видимо. Лунки никто зимой не делал для доступа воздуха», - написал пользователь в группе «Аноним Кяхты».
Как выяснилось, видео снято на Кударинском водохранилище, об этом сообщается в районной группе «Кяхта-инфо».
- На место выехала бригада ветеринаров Кяхтинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных для обследование местности, отбора погибшей рыбы для последующего лабораторного исследования. Также с целью проведения мониторинговых работ, отбора проб воды и рыбы выехали специалисты Байкальского межрайонного специализированного участка по борьбе с болезнями рыб и других гидробионтов, - сообщили представители администрации Кяхтинского района.
О результатах исследования жителей обещали известить.