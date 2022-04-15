В Иркутской области погиб дальнобойщик из Ростова

Фура пробила ограждение и слетела с дороги
В Слюдянском районе Иркутской области в ДТП погиб водитель большегруза.
Трагедия произошла 14 апреля на 95 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Фура «Ивеко» пробила бетонное ограждение и рухнула вниз по склону. От большегруза фактически остались одни колёса.
56-летний водитель скончался до приезда бригады медиков.
Известно, что погибший – житель Ростовской области. Из Барнаула в Амурскую область он перевозил металлоконструкции.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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