В Иркутской области погиб дальнобойщик из Ростова

Фура пробила ограждение и слетела с дороги



В Слюдянском районе Иркутской области в ДТП погиб водитель большегруза.



Трагедия произошла 14 апреля на 95 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Фура «Ивеко» пробила бетонное ограждение и рухнула вниз по склону. От большегруза фактически остались одни колёса.



56-летний водитель скончался до приезда бригады медиков.



Известно, что погибший – житель Ростовской области. Из Барнаула в Амурскую область он перевозил металлоконструкции.



- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

