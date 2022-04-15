Они подозреваются в получении взятки в более чем 100 тысяч рублей
В Иркутской области возбудили уголовное о получении взятки в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава по региону, а также начальника одного из отделов управления ФССП и его заместителя. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
- По предварительным данным, трое высокопоставленных сотрудников управления путём вымогательства получили от своих подчинённых свыше 100 тысяч рублей, начисленных им в виде премий, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Сообщается, что в ходе обыска по местам проживания и на рабочих местах подозреваемых была обнаружена и изъята документация и иные доказательства.
В отношении мужчин в возрасте от 45 до 60 лет возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
По решению суда двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутске трёх приставов задержали за взятки
Происшествия, Фото:
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