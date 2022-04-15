Нарушительницей оказалась жительница Москвы
Сегодня на борту самолёта, летевшего рейсом «Москва –Улан-Удэ», буянила пьяная пассажирка. Девушка на протяжении всего полёта скандалила и вела себя весьма неадекватно. Видео, которое снял пассажир самолёт, опубликовал телеканал АТВ в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, как девушка, едва стоящая на ногах, пьёт из стакана, а также полощет горло, стоя в проходе.
«Всю поездку мешает летать», - рассказывает за кадром автор видео. В ответ пьяная пассажирка, ничуть не смущаясь, говорит ему: «А у тебя тапочки беспонтовые».
Транспортные полицейские задержали пассажирку после приземления самолёта в аэропорту «Байкал». Женщина оказалась уроженкой Москвы.
- Пассажир рейса прибыла в аэропорт Улан-Удэ рейсом «Москва-Улан-Удэ», будучи в состоянии алкогольного опьянения. Женщина - жительница города Москвы, 1983 года рождения, ранее не судима, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточного-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На неё были составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкции статей предусматривает наказания в виде штрафа до одной тысячи рублей или арест на 15 суток.
Пьяная женщина хулиганила на борту самолёта Москва – Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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