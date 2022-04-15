Лесники окружили мужчин, незаконно вырубивших деревья
Ночью во время рейдового патрулирования в Заиграевском районе Бурятии сотрудники Заиграевского лесничества обнаружили срубленные деревья, которые были готовы к вывозу.
Лесничие услышали, как к ним приближается машина, и решили затаиться. На место рубки вернулись двое мужчин и начали грузить деревья в прицеп. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. Одному из мужчин удалось вырваться, он сел за руль автомобиля и скрылся, бросив своего напарника.
Ведётся следствие.
Задержанным оказался житель села Первомаевка Заиграевского района.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчины вырубили около 25 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 525 тысяч рублей.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.
В Бурятии «чёрный» лесоруб сбежал, бросив напарника
Происшествия, Фото:
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