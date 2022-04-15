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В Братске пьяный 16-летний подросток на иномарке пытался скрыть от ГИБДД

Происшествия, 
Степень опьянения подростка превышала допустимую более чем в четыре раза

Ночью центральной части Братска инспекторы ДПС заметили автомобиль «Ниссан Альмера», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники попытались остановить машину, однако водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони на одном из перекрёстков водитель не справился с управлением и наехал на бордюр.

За рулём находился 16-летний подросток с явными признаками опьянения, что подтвердило проведённое освидетельствование. Степень опьянения подростка превышала допустимую более чем в четыре раза

В отношении юноши составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, не имеющему водительского удостоверения молодому человеку грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, подросток понесёт наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

Транспорт помещен на специализированную стоянку.

Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
ГИБДД алкогольное опьянение водители

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