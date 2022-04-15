Пара из Ангарска задержана за изготовление и продажу «синтетики»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек и девушка арестованы



В Ангарске полицейские пресекли незаконную деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



По версии следствия, 22-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница изготавливали наркотики синтетического происхождения. Затем сбывали их при помощи интернет-магазина. Наркотики распространяли через закладки, а оплату получали безналичным способом.



В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъято почти 500 граммов психотропного средства, около 30 килограммов и более 10 литров различных веществ, предположительно прекурсоров, необходимых для синтезирования наркотиков. Кроме того, полицейские обнаружили стеклянные колбы, керамические воронки и другие предметы, используемые при производстве, а также сотовые телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертизу.



Известно, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрение полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотических средств». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



