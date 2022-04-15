В Бурятии пьяный водитель опрокинул «Ипсум»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель и пассажир были пьяны



Около 7 часов утра в Селенгинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.



- 45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав управления транспортом, в семи километрах от посёлка Новоселенгинск, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу. Оба мужчины находились в состоянии опьянения.



Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в ДТП попал пьяный 34-летний мотоциклист.



