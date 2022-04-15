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В Бурятии пьяный водитель опрокинул «Ипсум»

В Бурятии пьяный водитель опрокинул «Ипсум»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель и пассажир были пьяны

Около 7 часов утра в Селенгинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.

- 45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав управления транспортом, в семи километрах от посёлка Новоселенгинск, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу. Оба мужчины находились в состоянии опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в ДТП попал пьяный 34-летний мотоциклист.

ДТП алкогольное опьянение

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