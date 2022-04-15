Водитель и пассажир были пьяны
Около 7 часов утра в Селенгинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
- 45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав управления транспортом, в семи километрах от посёлка Новоселенгинск, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 48-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу. Оба мужчины находились в состоянии опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в ДТП попал пьяный 34-летний мотоциклист.
В Бурятии пьяный водитель опрокинул «Ипсум»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прокуратуре пришлось обращаться в суд
Водитель и пассажир были пьяны
Аварию устроил пьяный мужчина, не имеющий прав
Магнитуда землетрясения 4,1
На месте работали экстренные службы
Ущерб составил почти 400 тысяч
Тайник обустроили в заброшенной насосной станции
Также пожарные спасли двух детей
Мужчина, зверски убивший маленького ребёнка, признан вменяемым
Пожары на кладбищах произошли в Улан-Удэ и в Тарбагатайском районе
Владелец сбитой коровы и автомобилист встречались и в районном, и в Верховном суде
Ощущались слабые толчки
Людей с верхних этажей спасали по автолестнице
Число детсадовцев, у которых обнаружена инфекция, выросло
На утро 14 апреля новых пожаров нет