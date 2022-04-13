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Улан-удэнка на украденные у бабушки деньги делала маникюр

Улан-удэнка на украденные у бабушки деньги делала маникюр
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка, обокравшая родную бабушку, пошла под суд

21-летняя улан-удэнка, обокравшая родную бабушку, предстала перед судом.

- В декабре 2021 года девушка, находясь в гостях у бабушки, обнаружила её банковскую карту и привязала номер своего телефона к банковским счетам бабушки. Девушка перевела деньги на счёт своей подруги, а затем оплатила услуги маникюра, купила продукты, алкоголь и сигареты. Пенсионерке причинён значительный материальный ущерб в сумме 11,1 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Железнодорожный районный суд признал девушку виновной по статье «Кража, совершённая с банковского счёта, с причинением значительного ущерба». Ей назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году 31-летний улан-удэнец оформил на имя своей бабушки четыре кредита, получив в итоге 230 тысяч рублей. При этом пожилая женщина находилась при смерти в отделении реанимации больницы. Через несколько дней бабушка умерла. 
кража

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