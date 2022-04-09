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В Бурятии продолжает гореть сухая трава

В Бурятии продолжает гореть сухая трава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выгорело более 18 гектаров

За прошедшие сутки произошло 12 возгораний сухой травы, в городе Улан-Удэ, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах Бурятии.

К ликвидации возгораний были привлечены огнеборцы Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной команды и лесхоза.

- Благодаря своевременному реагированию и прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты и лесной массив. В результате пожаров все возгорания ликвидированы, общая площадь пройдённая пожарами составила 18,8 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причинами возгораний послужил человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

пожар

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