В Бурятии продолжает гореть сухая трава

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выгорело более 18 гектаров



За прошедшие сутки произошло 12 возгораний сухой травы, в городе Улан-Удэ, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах Бурятии.



К ликвидации возгораний были привлечены огнеборцы Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной команды и лесхоза.



- Благодаря своевременному реагированию и прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты и лесной массив. В результате пожаров все возгорания ликвидированы, общая площадь пройдённая пожарами составила 18,8 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Причинами возгораний послужил человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.



