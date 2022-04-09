Выгорело более 18 гектаров
За прошедшие сутки произошло 12 возгораний сухой травы, в городе Улан-Удэ, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах Бурятии.
К ликвидации возгораний были привлечены огнеборцы Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной команды и лесхоза.
- Благодаря своевременному реагированию и прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты и лесной массив. В результате пожаров все возгорания ликвидированы, общая площадь пройдённая пожарами составила 18,8 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причинами возгораний послужил человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.
В Бурятии продолжает гореть сухая трава
Происшествия, Фото:
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