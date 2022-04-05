Житель Бурятии едва не убил гостя, отмечая рождение внучки

Пенсионер напал на друга своего зятя



Вечером 4 апреля в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ был госпитализирован 38-летний житель пригородного села Нижний Саянтуй, получивший ножевое ранение. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Нападавшим оказался 63-летний пенсионер. Как выяснилось, он едва не убил гостя во время праздника по случаю появления на свет внучки.



Мужчина с супругой живут в Нижнем Саянтуе. 4 апреля с ним пришёл зять, чтобы отпраздновать радостный повод – рождение своей дочери, внучки пенсионеров. С собой зять привёл друга.



Все вместе они стали распивать алкоголь. Спустя несколько часов пьяные хозяин дома и друг зятя поссорились и пустили в ход кулаки. В пылу потасовки пенсионер схватил нож и ударил им в грудь противника. Раненый упал на пол и перестал двигаться.



Окружающие вызвали врачей и попытались остановить кровь. Мужчину своевременно госпитализировали и спасли ему жизнь.



Пенсионер не пытался скрыться и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.



Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления

