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Житель Бурятии едва не убил гостя, отмечая рождение внучки

Житель Бурятии едва не убил гостя, отмечая рождение внучки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионер напал на друга своего зятя

Вечером 4 апреля в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ был госпитализирован 38-летний житель пригородного села Нижний Саянтуй, получивший ножевое ранение. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Нападавшим оказался 63-летний пенсионер. Как выяснилось, он едва не убил гостя во время праздника по случаю появления на свет внучки.

Мужчина с супругой живут в Нижнем Саянтуе. 4 апреля с ним пришёл зять, чтобы отпраздновать радостный повод – рождение своей дочери, внучки пенсионеров. С собой зять привёл друга.

Все вместе они стали распивать алкоголь. Спустя несколько часов пьяные хозяин дома и друг зятя поссорились и пустили в ход кулаки. В пылу потасовки пенсионер схватил нож и ударил им в грудь противника. Раненый упал на пол и перестал двигаться.

Окружающие вызвали врачей и попытались остановить кровь. Мужчину своевременно госпитализировали и спасли ему жизнь.

Пенсионер не пытался скрыться и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления
покушение на убийство

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