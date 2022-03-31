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В Бурятии убийца заявил, что погибший сам напоролся на нож

В Бурятии убийца заявил, что погибший сам напоролся на нож
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Житель Бурятии убил нового возлюбленного бывшей жены

В Тункинском районе будут судить 39-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый жил в Иркутске и часто приезжал в село Тунка Тункинского района Бурятии к своей бывшей сожительнице, чтобы навестить детей. Однако спустя некоторое время женщина стала жить со своим односельчанином. Из-за этого почти каждый приезд бывшего сожителя заканчивался конфликтом.

Ночью 18 января 2021 года во время очередного визита мужчина снова поссорился с новым возлюбленным женщины. Не выдержав, он взял из сумки нож и напал на противника. Он нанёс несколько ударов, причинив проникающее ранение брюшной стенки с повреждением внутренних органов.

Раненый смог дойти до соседа, который вызвал «скорую». Мужчину госпитализировали, и врачи долгое время боролись за его жизнь. Однако из-за осложнений пациент спустя 1,5 месяца скончался в больнице.

- Обвиняемый вину не признал, настаивал на том, что потерпевший сам напоролся на нож, который он держал в руке в целях самообороны. Однако его версия опровергнута многочисленными доказательствами, в том числе заключениями сложных комплексных экспертиз. В том числе это комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая исключила ошибки врачей при оказании медицинской помощи потерпевшему в стационаре, - уточнили в следственном управлении.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
убийство

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