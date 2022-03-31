В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи

Один из инцидентов произошёл в центре города
В среду, 30 марта, на остановке улица Ключевская в сторону «Мелькомбината» в 8:08 с рельсов сошёл трамвай №8. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 4, 8 в обе стороны, движение осуществлялось по изменённому маршруту.
В 8:49 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило чуть более сорока минут
Ближе к обеду, в 11:48, в районе перегона между остановкой «площадь Советов» и остановкой «Элеватор» с рельсов сошёл трамвай №4. Было закрыто движение трамваев маршрута № 1,4, 7 в обе стороны, движение осуществлялось по изменённому маршруту.
В 12:24 движение трамваев восстановлено. Время простоя - 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
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