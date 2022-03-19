В Бурятии настойчивого иностранца приговорили к реальному сроку

Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима
В Бурятии иностранца приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ещё в 2018 году мужчину депортировали из России. Однако он придумал хитрый план, как обойти запрет на въезд в страну. На своей родине он изменил персональные данные и получил новый заграничный паспорт.
По новому паспорту он спокойно взъезжал в Россию из Монголии.
- Гражданин неоднократно с 2019-го по 2020 год пересекал государственную границу Российской Федерации, умышленно предъявляя на паспортный контроль новый заграничный паспорт. При этом скрыл, что ранее являлся гражданином Б., въезд которому в Российскую Федерацию не разрешён. Получая разрешение пограничных органов, он проследовал на территорию России, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Всего мужчина совершил шесть таких незаконных поездок через границу.
Кяхтинский райсуд назначил ему 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, так как осуждённый обжалует его в апелляционном порядке.
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Происшествия, Фото:
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