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В Бурятии настойчивого иностранца приговорили к реальному сроку

В Бурятии настойчивого иностранца приговорили к реальному сроку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима

В Бурятии иностранца приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ещё в 2018 году мужчину депортировали из России. Однако он придумал хитрый план, как обойти запрет на въезд в страну. На своей родине он изменил персональные данные и получил новый заграничный паспорт.

По новому паспорту он спокойно взъезжал в Россию из Монголии.

- Гражданин неоднократно с 2019-го по 2020 год пересекал государственную границу Российской Федерации, умышленно предъявляя на паспортный контроль новый заграничный паспорт. При этом скрыл, что ранее являлся гражданином Б., въезд которому в Российскую Федерацию не разрешён. Получая разрешение пограничных органов, он проследовал на территорию России, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Всего мужчина совершил шесть таких незаконных поездок через границу.


Кяхтинский райсуд назначил ему 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, так как осуждённый обжалует его в апелляционном порядке.
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