В Бурятии настойчивого иностранца приговорили к реальному сроку

Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима



В Бурятии иностранца приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Ещё в 2018 году мужчину депортировали из России. Однако он придумал хитрый план, как обойти запрет на въезд в страну. На своей родине он изменил персональные данные и получил новый заграничный паспорт.



По новому паспорту он спокойно взъезжал в Россию из Монголии.



- Гражданин неоднократно с 2019-го по 2020 год пересекал государственную границу Российской Федерации, умышленно предъявляя на паспортный контроль новый заграничный паспорт. При этом скрыл, что ранее являлся гражданином Б., въезд которому в Российскую Федерацию не разрешён. Получая разрешение пограничных органов, он проследовал на территорию России, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Всего мужчина совершил шесть таких незаконных поездок через границу.





Кяхтинский райсуд назначил ему 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, так как осуждённый обжалует его в апелляционном порядке.

