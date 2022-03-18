В Улан-Удэ у посетительницы кафе украли сумку с 65 тысячами

Женщину обокрали, когда она пошла к кассе оформлять заказ



15 марта в Улан-Удэ в полицию с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница Иволгинского района. Она рассказала, что зашла пообедать в закусочную. Там у неё украли дамскую сумку, где были 65 тысяч рублей наличными и личные документы.



Сумку женщина оставила на стуле, сама же пошла к кассе оформлять заказ.



Вор был задержан в течение трёх часов.



- Подозреваемый, последние два года ведущий бродяжнический образ жизни, уже успел потратить украденные деньги. В частности, львиной долей средств он оплатил покупку одежды в одном из спортивных магазинов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – Ранее 43-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает, злоупотребляет спиртным.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Спортивная одежда, которую купил вор, у него изъята. На неё наложат арест для дальнейшего возмещения ущерба женщине.

