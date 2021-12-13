Осуждённый не смог обжаловать приговор
В Прибайкальском районе Бурятии суд рассмотрел дело местного жителя, обматерившего судью. Мужчина признан виновным по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи».
- В январе 2021 года осуждённый при оглашении приговора умышленно выразился грубой нецензурной бранью в адрес судьи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд путём частичного присоединения к ранее назначенному наказанию окончательно назначил мужчине лишение свободы на 1 год 1 месяц. Сидеть он будет в колонии строгого режима.
Осуждённый пытался обжаловать решение суда, но суд апелляционной инстанции приговор Прибайкальского районного суда оставил без изменения.
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
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