 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора

Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый не смог обжаловать приговор

В Прибайкальском районе Бурятии суд рассмотрел дело местного жителя, обматерившего судью. Мужчина признан виновным по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи».

- В январе 2021 года осуждённый при оглашении приговора умышленно выразился грубой нецензурной бранью в адрес судьи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд путём частичного присоединения к ранее назначенному наказанию окончательно назначил мужчине лишение свободы на 1 год 1 месяц. Сидеть он будет в колонии строгого режима.

Осуждённый пытался обжаловать решение суда, но суд апелляционной инстанции приговор Прибайкальского районного суда оставил без изменения.


оскорбление судьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горели дом, сарай и котельная
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
Происшествия, 11.12.2021
Два пожара произошли в Онохое
В Бурятии пропал лесоруб
В Бурятии пропал лесоруб
Происшествия, 11.12.2021
Пропавшего мужчину ищут спасатели
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
Происшествия, 11.12.2021
Всего же из горящего здания спасли четырёх человек
В Бурятии стали чаще гореть гаражи
В Бурятии стали чаще гореть гаражи
Происшествия, 11.12.2021
Автовладельцам нанесён ущерб на 26 миллионов рублей
Иркутянин выдавил глаза знакомому
Иркутянин выдавил глаза знакомому
Происшествия, 11.12.2021
Нападавший сядет на семь лет
Улан-удэнку «красиво развели» с арендой квартиры
Улан-удэнку «красиво развели» с арендой квартиры
Происшествия, 10.12.2021
Мошенник очень старался ради 1,5 тысяч
Голодный забайкалец украл два телефона
Голодный забайкалец украл два телефона
Происшествия, 10.12.2021
Мужчина проголодался и решил не только украсть имущество, но и перекусить среди ночи
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
Происшествия, 10.12.2021
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем

Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Происшествия, 10.12.2021
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором
В центре Улан-Удэ орудовал карманник
В центре Улан-Удэ орудовал карманник
Происшествия, 10.12.2021
Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^