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Житель Бурятии выращивал коноплю на огороде

Житель Бурятии выращивал коноплю на огороде
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Владелец не только выращивал коноплю, но и сам готовил наркотики

Днём 6 июля в Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля и бойцы ОМОН Росгвардии задержали 54-летнего жителя села Саган-Нур. На приусадебном участке мужчина вырастил 37 кустов конопли.


Кроме того, полицейские изъяли марихуану, выложенную для просушки под навесом и во дворе. Ещё один пакет с уже приготовленным гашишным маслом нашли рядом с гаражом. Общий вес изъятого составил более 2,3 килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.




Хозяин дома признался, что на протяжении года собирает и употребляет наркотики. Предварительно, у него установлен факт употребления наркотика.

Кроме того, в доме полицейские нашли три гладкоствольных огнестрельных ружья и порох. Мужчина заявил, что оружие нашёл в лесу.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. По фактам культивирования наркосодержащего растения и незаконного хранения оружия будет принято правовое решение. Следствие продолжается.

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