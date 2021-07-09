Житель Бурятии выращивал коноплю на огороде





















Днём 6 июля в Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля и бойцы ОМОН Росгвардии задержали 54-летнего жителя села Саган-Нур. На приусадебном участке мужчина вырастил 37 кустов конопли.Кроме того, полицейские изъяли марихуану, выложенную для просушки под навесом и во дворе. Ещё один пакет с уже приготовленным гашишным маслом нашли рядом с гаражом. Общий вес изъятого составил более 2,3 килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Хозяин дома признался, что на протяжении года собирает и употребляет наркотики. Предварительно, у него установлен факт употребления наркотика.Кроме того, в доме полицейские нашли три гладкоствольных огнестрельных ружья и порох. Мужчина заявил, что оружие нашёл в лесу.Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. По фактам культивирования наркосодержащего растения и незаконного хранения оружия будет принято правовое решение. Следствие продолжается.