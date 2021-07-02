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В Улан-Удэ рецидивист украл планшет во время драки

В Улан-Удэ рецидивист украл планшет во время драки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины подрались по дороге за выпивкой

26 июня в отдел полиции в Улан-Удэ поступило заявление о краже от жителя Кабанского района. Мужчина рассказал, что приехал в столицу Бурятии в поисках работы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в районе Элеватора познакомился с прохожим. Мужчины решили распить спиртное. Однако по дороге в магазин между ними произошла ссора, вылившаяся в драку. Конфликтующих разняли очевидцы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В потасовке сельчанин выронил из рук планшет, который использовал в качестве сотового телефона. А оппонент, уходя, прихватил его. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.

39-летний подозреваемый был задержан полицейскими. Планшет изъят.

Известно, что преступление он совершил, будучи условно осужденным за грабёж. Мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления, имеет 11 погашенных и действующих судимостей.

Возбуждено уголовное дело.
кража
 
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