Мужчины подрались по дороге за выпивкой
26 июня в отдел полиции в Улан-Удэ поступило заявление о краже от жителя Кабанского района. Мужчина рассказал, что приехал в столицу Бурятии в поисках работы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в районе Элеватора познакомился с прохожим. Мужчины решили распить спиртное. Однако по дороге в магазин между ними произошла ссора, вылившаяся в драку. Конфликтующих разняли очевидцы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В потасовке сельчанин выронил из рук планшет, который использовал в качестве сотового телефона. А оппонент, уходя, прихватил его. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.
39-летний подозреваемый был задержан полицейскими. Планшет изъят.
Известно, что преступление он совершил, будучи условно осужденным за грабёж. Мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления, имеет 11 погашенных и действующих судимостей.
Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ рецидивист украл планшет во время драки
Происшествия, Фото:
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