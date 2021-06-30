В Бурятии у браконьеров обнаружили наркотики

В Забайкальском нацпарке проходят рейды по охране водных биоресурсов



На территории Забайкальского национального парка продолжаются совместные с сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России рейды по охране водных биологических ресурсов.



Транспортными полицейскими совместно с сотрудниками службы охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на реке Баргузин были задержаны два местных жителя, которые незаконно выловили рыбу вида омуль. В салоне автомашины, принадлежащей одному из злоумышленников, обнаружены сети кустарного производства, омуль в количестве 4 штук, а также наркотическое средство. Орудия лова, лодка, подвесной мотор к ней, автомашина, улов и наркотическое средство были изъяты.



В этот же день при проведении рейдовых мероприятий на территории, прилегающей к Забайкальскому национальному парку, транспортными полицейскими обнаружен гражданин, у которого при себе находилось наркотическое средство, холодное оружие и боеприпасы. По данным фактам проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

