В Забайкальском нацпарке проходят рейды по охране водных биоресурсов
На территории Забайкальского национального парка продолжаются совместные с сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России рейды по охране водных биологических ресурсов.
Транспортными полицейскими совместно с сотрудниками службы охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на реке Баргузин были задержаны два местных жителя, которые незаконно выловили рыбу вида омуль. В салоне автомашины, принадлежащей одному из злоумышленников, обнаружены сети кустарного производства, омуль в количестве 4 штук, а также наркотическое средство. Орудия лова, лодка, подвесной мотор к ней, автомашина, улов и наркотическое средство были изъяты.
В этот же день при проведении рейдовых мероприятий на территории, прилегающей к Забайкальскому национальному парку, транспортными полицейскими обнаружен гражданин, у которого при себе находилось наркотическое средство, холодное оружие и боеприпасы. По данным фактам проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
В Бурятии у браконьеров обнаружили наркотики
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Забайкальском нацпарке проходят рейды по охране водных биоресурсов
Движение грузового транспорта приостановлено
Тело ребёнка из реки поднял местный житель
Ущерб составил более 200 тысяч рублей
Мужчина защищался от разозлившегося пенсионера
Также мужчину лишили водительских прав
Трагедия произошла на трассе «Байкал»
Мужчина выловил девять омулей
Пенсионерка совершила более 100 переводов
Пропажу владелица телефона обнаружила через час
Мужчина пытался скрыться от полицейских
Мужчин «приманил» кедрач на монгольской стороне
Краснокнижное растение мужчина уничтожил, чтобы продать китайцам
Девушка напрасно доверила ключи своему приятелю
Братья вытащили бабушку, которая не могла передвигаться самостоятельно