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В Улан-Удэ Nissan и Honda не поделили дорогу

В Улан-Удэ Nissan и Honda не поделили дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась в вечерний час пик

На днях на улице Комарова в Улан-Удэ около 18:00 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Terrano выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Honda Odyssey, который двигался по главной дороге.


ДТП обошлось без пострадавших. Однако, поскольку авария произошла в час пик, образовалась огромная пробка со стороны центра города в сторону Восточного.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в тот день в этом же микрорайоне случилась другая автоавария - столкнулись «Ниссан» и мотоциклист. 

ДТП
 
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