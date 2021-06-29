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В Иркутской области пьяный водитель грузовик сбил двух детей

В Иркутской области пьяный водитель грузовик сбил двух детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Алкоголь в организме мужчины превышал допустимую норму в два раза

28 июня около 17 часов в городе Нижнеудинск водитель ЗИЛа сбил двух школьников – 13-летнюю велосипедистку и её 10-летнего пассажира. Наезд произошёл на перекрёстке улиц Некрасова и 4-й Пролетарская.

Дети получили травмы и были госпитализированы в больницу.

51-летний водитель грузовика был пьян.

- Проведённое освидетельствование показало, что алкоголь в организме мужчины, превышает допустимую норму в два раза. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит лишение прав на срок до двух лет, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
ДТП алкогольное опьянение
 
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