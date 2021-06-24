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В Иркутской области участники каждого восьмого ДТП не были пристёгнуты

В Иркутской области участники каждого восьмого ДТП не были пристёгнуты
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
36 таких аварий оказались смертельными

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 966 ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Участники каждой восьмой аварии не были пристёгнуты, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Всего произошло 130 аварий, в которых водитель или пассажир не использовали ремни безопасности. Из них 36 со смертельным исходом.

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за управление транспортным средством, не пристёгнутым ремнём безопасности, а также перевозку не пристёгнутых пассажиров, в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Нарушение требований о перевозке детей в детском удерживающем устройстве влечёт наложение штрафа в размере 3000 рублей.
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