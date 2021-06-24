Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю





В Курумканском районе Бурятии полицейские задержали с наркотиками 27-летнего жителя Баргузинского района. Машину, в которой ехал молодой человек, остановили сотрудники ДПС поздним вечером 31 мая на трассе в километре от села Сахули. Вместе с друзьями он возвращался домой.Полицейские остановили автомобиль из неисправности фары.В салоне авто автоинспекторы обнаружили пакеты с коноплёй, которые, как выяснилось, принадлежат 27-летнему пассажиру - владельцу машины. Общий вес изъятой марихуаны составил 875 граммов.Молодой человек признался, что вместе с товарищами приехал в Курумканский район в поисках лома металла для его последующей сдачи. Увидев, что на одном из полей растёт конопля, он собрал её.Освидетельствованием у него установлен факт употребления наркотических средств, в связи с чем составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.Ранее задержанный был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщили в МВД по Бурятии.