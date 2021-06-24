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Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю

Житель Бурятии поехал за металлоломом, а собрал коноплю
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодого человека с коноплёй задержали случайно

В Курумканском районе Бурятии полицейские задержали с наркотиками 27-летнего жителя Баргузинского района. Машину, в которой ехал молодой человек, остановили сотрудники ДПС поздним вечером 31 мая на трассе в километре от села Сахули. Вместе с друзьями он возвращался домой.

Полицейские остановили автомобиль из неисправности фары.

В салоне авто автоинспекторы обнаружили пакеты с коноплёй, которые, как выяснилось, принадлежат 27-летнему пассажиру - владельцу машины. Общий вес изъятой марихуаны составил 875 граммов.



Молодой человек признался, что вместе с товарищами приехал в Курумканский район в поисках лома металла для его последующей сдачи. Увидев, что на одном из полей растёт конопля, он собрал её.

Освидетельствованием у него установлен факт употребления наркотических средств, в связи с чем составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Ранее задержанный был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщили в МВД по Бурятии.

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