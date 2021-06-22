Улан-удэнец сделал из своей квартиры наркопритон





Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего улан-удэнца за содержание наркопритона. Там готовили и употребляли наркотики опийной группы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Хозяин квартиры с начала апреля по июнь предоставлял своё жилище для потребления ацетилированного опия. Полицейские установили двоих наркоманов, посещавших квартиру.Мужчина самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотики для приятелей. Запрещённые вещества он употреблял вместе с ними.От освидетельствования на предмет употребления наркотика хозяин жилища отказался, в связи с чем он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КРФобАП. В отношении его друзей также составлены административные протоколы за потребление наркотических веществ.С места происшествия полицейские изъяли шприцы и посуду для приготовления наркотика.Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств на него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса.