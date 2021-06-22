Вора вычислили по камерам
21 июня в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже спортивной одежды от управляющей спортивного магазина в торговом центре на улице. Ленина. Работники магазина при инвентаризации выявили недостачу трех мужских футболок и кепки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний студент-первокурсник техникума. Он в октябре прошлого года уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражу.
Подросток пришёл в магазин спортивных товаров с заранее приготовленной сумкой. Встретив в торговом зале своего приятеля, он попросил его сложить выбранные вещи в сумку, не сказав, что собирается их украсть. Знакомому студент объяснил, что у него сломана рука, и ему неудобно складывать вещи.
Спустя несколько минут после выхода из торговой точки он продал одну футболку прохожему за бесценок. Остальные вещи забрал себе.
Сотрудники ППС задержали студента. Украденные вещи изъяты.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
16-летний улан-удэнец украл вещи из спортмагазина
Происшествия, Фото:
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