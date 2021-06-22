В Иркутске контрабандиста леса приговорили к восьми годам колонии

ОПГ вывезла контрабандой в Китай лес на 160 млн



В Иркутске вынесен приговор трём участникам организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом древесины. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд установил, что в 2014-2015 годах предприниматели приобрели лесоматериалы неустановленного происхождения и обманным путём получили лицензии на экспорт круглого леса. В результате в Китай незаконно вывезли лес на общую сумму более 160 млн рублей. При этом неуплата таможенных платежей составила более 105 млн рублей.



Впоследствии члены ОПГ легализовали полученную выручку, используя различные фирмы.



Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначено 8 лет 10 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей.



Двум другим участникам ОПГ, с учётом смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей и 7 лет 6 месяцев со штрафом 390 тыс. рублей соответственно.



Лидер ОПГ - гражданин Китая находится в межгосударственном розыске.





