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В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном

В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка попросила позвонить и не вернула телефон

Поздним вечером 18 июня в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 18-летняя жительница Иволгинского района. Она рассказала, что у бара, где отдыхала с подругами, малознакомая девушка забрала её телефон.

Эта девушка полвечера провела в чужой компании. Она не раз просила телефон, чтобы позвонить, но сперва отдавала.

Однако в очередной раз попросив об услуге (якобы хотела связаться с близкими, чтобы её встретили), девушка ушла с ним.

- По горячим следам подозреваемая – 19-летняя студентка колледжа – была задержана полицейскими. Телефон у неё изъят, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.
кража
 
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