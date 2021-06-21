Девушка попросила позвонить и не вернула телефон
Поздним вечером 18 июня в Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 18-летняя жительница Иволгинского района. Она рассказала, что у бара, где отдыхала с подругами, малознакомая девушка забрала её телефон.
Эта девушка полвечера провела в чужой компании. Она не раз просила телефон, чтобы позвонить, но сперва отдавала.
Однако в очередной раз попросив об услуге (якобы хотела связаться с близкими, чтобы её встретили), девушка ушла с ним.
- По горячим следам подозреваемая – 19-летняя студентка колледжа – была задержана полицейскими. Телефон у неё изъят, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.
В Улан-Удэ студентка убежала с чужим телефоном
Происшествия, Фото:
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