В Бурятии на берегу реки сгорел автомобиль

Инцидент произошёл на берегу Уды
Вечером 20 июня в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии на берегу реки Уда загорелся автомобиль Toyota Town Ace.
- На момент прибытия пожарных огонь был ликвидирован хозяином автомобиля. В результате пожара выгорел салон автомобиля изнутри на площади 4 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Также вчера поздним вечером в ДНТ «Подснежник» Заиграевского района пожар дотла уничтожил баню.
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