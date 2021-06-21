В Бурятии на берегу реки сгорел автомобиль





Вечером 20 июня в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии на берегу реки Уда загорелся автомобиль Toyota Town Ace.- На момент прибытия пожарных огонь был ликвидирован хозяином автомобиля. В результате пожара выгорел салон автомобиля изнутри на площади 4 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки автомобиля.Также вчера поздним вечером в ДНТ «Подснежник» Заиграевского района пожар дотла уничтожил баню.