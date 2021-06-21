В Иркутске пьяный лихач без прав устроил гонки с полицией

После погони по трассе лихач пытался убежать в лес



Несколько дней назад рано утром в микрорайоне Первомайский Иркутска внимание автоинспекторов привлёк автомобиль «Тойота Краун». Его водитель, увидев полицейских, сразу попытался скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Сотрудники полиции, включив проблесковые маячки, проследовали за нарушителем, однако автомобилист увеличил скорость. Водитель грубо нарушал ПДД, несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. На загородной трассе он оставил машину и попытался убежать в лес.



Вскоре мужчина был задержан инспекторами ДПС. Нарушителем оказался ранее лишенный водительского удостоверения 28-летний местный житель. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.



Сотрудники ГИБДД составили в отношении автомобилиста более 10 административных материалов по различным статьям на общую сумму более 50 тысяч рублей.



Кроме того, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



