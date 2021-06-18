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Двое иркутян пытались украсть железнодорожные детали

Двое иркутян пытались украсть железнодорожные детали
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Задержанные признались в содеянном

15 июня транспортные полицейские в Иркутске пресекли кражу железнодорожных деталей с территории грузового двора.

- На станции Иркутск-пассажирский на территории грузового двора одноимённой станции была остановлена автомашина. В её кузове находились детали железнодорожного назначения - четыре борта от платформ и клиновые упоры к ним, общей стоимостью свыше 41 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

По «горячим следам» за кражу задержаны двое местных жителей 25 и 28 лет. Они признались в содеянном. Один из фигурантов уже был ранее судим за имущественные преступления.

Украденные детали изъяты и будут возвращены владельцу. На молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

кража
 
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