Задержанные признались в содеянном
15 июня транспортные полицейские в Иркутске пресекли кражу железнодорожных деталей с территории грузового двора.
- На станции Иркутск-пассажирский на территории грузового двора одноимённой станции была остановлена автомашина. В её кузове находились детали железнодорожного назначения - четыре борта от платформ и клиновые упоры к ним, общей стоимостью свыше 41 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
По «горячим следам» за кражу задержаны двое местных жителей 25 и 28 лет. Они признались в содеянном. Один из фигурантов уже был ранее судим за имущественные преступления.
Украденные детали изъяты и будут возвращены владельцу. На молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
Двое иркутян пытались украсть железнодорожные детали
Происшествия, Фото:
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