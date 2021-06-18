Улан-удэнка пыталась оформить кредит с помощью украденных документов

Рюкзак с документами украла её подруга



Днём 15 июня в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 41-летняя горожанка. Женщина рассказала полицейским, что в коридоре детской поликлиники забыла рюкзак, в котором были паспорт, деньги, банковские карты и связка ключей. Придя домой, она обнаружила пропажу и вернулась обратно, однако своего имущества не нашла и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Спустя три часа женщине на сотовый телефон пришло смс-оповещение о регистрации личного кабинета в мобильном приложении банка, после чего поступил звонок от сотрудника банка. Звонивший попросил женщину подтвердить оформление кредита на сумму более 100 тысяч рублей. Горожанка ответила сотруднику безопасности, что документы у неё украдены и заявку на кредит она не подавала. Женщина с помощью сотрудника банка сразу же заблокировала операцию и банковские карты.



Вечером горожанке позвонила незнакомая девушка и сообщила, что нашла её сумку и документы и предложила встретиться, чтобы отдать имущество за вознаграждение. На встречу с девушкой отправились оперативники уголовного розыска. Им девушка призналась, что рюкзак ей дала знакомая.



Установлено, что находясь в поликлинике со своим ребёнком, 40-летняя улан-удэнка заметила забытый рюкзак и забрала его. Затем женщина приехала домой и рассказала об этом двум подругам. Одна из них взяла чужие паспорт и банковскую карту и с помощью своего сотового телефона попыталась оформить кредит. Другая подруга решила вернуть рюкзак за вознаграждение и была задержана полицейскими.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о выделении из уголовного дела материала по факту мошенничества в сфере кредитования.

