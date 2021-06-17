В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию

Мужчина сообщил в экстренные службы о ложном минировании пожарной части
Эхирит-Булагатский районный суд признал 36-летнего мужчину виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В ноябре 2019 года, мужчина находясь у себя дома в посёлке Усть-Ордынский в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер экстренной службы. Он сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в здании пожарной части.
После эвакуации и обследования здания взрывные устройства обнаружены не были.
Задержать мужчину удалось благодаря совместной работе полицейских и сотрудников УФСБ.
Суд признал подсудимого виновным. Помимо статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», суд признал мужчину виновным в совершении угона автомобиля и повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом. Жителю посёлка Усть-Ордынский в совокупности назначено 2 года 9 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на три года.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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