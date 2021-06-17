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В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку

В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мастер леса взял деньги с предпринимателя за незаконную «услугу»

В Селенгинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, бывшего сотрудника лесничества. Он обвиняется по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, в мае 2019 года обвиняемый, занимавший должность мастера леса на предприятии лесного хозяйства, внёс ложные сведения в официальные документы по отводу и таксации лесных насаждений, расположенных в Гусиноозёрском лесничестве. За эту «услугу» мастер леса предложил предпринимателю-лесозаготовителю передать ему взятку в 40 тысяч рублей.

В дальнейшем документы по отводу и таксации лесных насаждений были направлены на аукцион и выкуплены предпринимателем. Лесоделяну он освоил, вырубив там деревья.

В октябре 2019 года мастер леса получил обговоренную сумму от предпринимателя.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
взятка лесники
 
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