Женщина осталась жива
В Иркутской области вынесен приговор 33-летнему жителю города Железногорск-Илимский. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В ноябре 2019 года мужчина, находясь в лесополосе в районе 16 км дороги «Железногорск-Илимский - Шестаково», поссорился со своей знакомой. Он нанёс ей множественные удары деревянным предметом по голове, а затем несколько ударов ножом. После этого он скрылся с места происшествия, бросив раненую умирать в лесу.
Однако женщину вовремя нашли, а врачи спасли ей жизнь.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции, а в дальнейшем по ходатайству следствия арестован судом. В ходе проведения проверки показаний на месте преступления он рассказал все обстоятельства произошедшего. Также он продемонстрировав свои действия следователям.
Подсудимому назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Житель Иркутской области избил женщину и бросил умирать в лесу
Происшествия, Фото:
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