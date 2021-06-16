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Житель Иркутской области избил женщину и бросил умирать в лесу

Житель Иркутской области избил женщину и бросил умирать в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина осталась жива

В Иркутской области вынесен приговор 33-летнему жителю города Железногорск-Илимский. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В ноябре 2019 года мужчина, находясь в лесополосе в районе 16 км дороги «Железногорск-Илимский - Шестаково», поссорился со своей знакомой. Он нанёс ей множественные удары деревянным предметом по голове, а затем несколько ударов ножом. После этого он скрылся с места происшествия, бросив раненую умирать в лесу.

Однако женщину вовремя нашли, а врачи спасли ей жизнь.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, а в дальнейшем по ходатайству следствия арестован судом. В ходе проведения проверки показаний на месте преступления он рассказал все обстоятельства произошедшего. Также он продемонстрировав свои действия следователям.

Подсудимому назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

покушение на убийство
 
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