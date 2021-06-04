В Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоквартирного дома

По предварительным данным, в доме обнаружили подозрительный предмет в доме



В Улан-Удэ к дому по улице Гагарина подъехали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики. Люди из близлежащих домов встревожились обилием машин, приехавших на место.



В паблике ves_ulan_ude отмечается, что никого не пропускают, дорогу тоже перекрыли.



Источник «Байкал-Daily» сообщил, что поступило сообщение о подозрительном предмете в подвале. На место выехали все экстренные службы. Оцеплены два подъезда, жильцы эвакуированы.



О результатах обследования предмета станет известно чуть позже.





