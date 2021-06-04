По предварительным данным, в доме обнаружили подозрительный предмет в доме
В Улан-Удэ к дому по улице Гагарина подъехали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики. Люди из близлежащих домов встревожились обилием машин, приехавших на место.
В паблике ves_ulan_ude отмечается, что никого не пропускают, дорогу тоже перекрыли.
Источник «Байкал-Daily» сообщил, что поступило сообщение о подозрительном предмете в подвале. На место выехали все экстренные службы. Оцеплены два подъезда, жильцы эвакуированы.
О результатах обследования предмета станет известно чуть позже.
В Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоквартирного дома
Происшествия, Фото:
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