В Бурятии трёх «чёрных» лесорубов поймали врасплох

Во время рейдового патрулирования лесничий Верхне-Талецкого лесничества проезжал по территории Заиграевского лесничества и заметил следы автомобиля, которые вели в лес. Он решил проследовать по следам.
Вскоре участковый лесничий обнаружил автомобиль, гружённый древесиной, а рядом с ним трёх мужчин. Вокруг них были пни и лежали поваленные деревья. Незаконно рубили деревья в лесу возле озера.
- Вы, что даже не убегаете теперь? – удивился наглости «чёрных лесорубов» лесничий.
Мужчины не стали оправдываться и признали свою вину.
- Один из нарушителей ранее уже фигурировал в незаконной заготовке древесины. Также мужчины нарушили правила пожарной безопасности - курили в лесу во время действия особого противопожарного режима, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить около 6 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 137 тысяч рублей.
Незаконно вырубленный лес, автомобиль «Mazda Titan» и бензопила изъяты.
- В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце мая в Тарбагатайском районе «чёрные» лесорубы в ходе погони протаранили машину преследовавших их лесников.