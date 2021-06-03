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В Бурятии трёх «чёрных» лесорубов поймали врасплох

В Бурятии трёх «чёрных» лесорубов поймали врасплох
Происшествия,  Фото:республиканское агентство лесного хозяйства
«Что, теперь даже не убегаете?» - удивился наглости задержанных лесничий

Во время рейдового патрулирования лесничий Верхне-Талецкого лесничества проезжал по территории Заиграевского лесничества и заметил следы автомобиля, которые вели в лес. Он решил проследовать по следам.

Вскоре участковый лесничий обнаружил автомобиль, гружённый древесиной, а рядом с ним трёх мужчин. Вокруг них были пни и лежали поваленные деревья. Незаконно рубили деревья в лесу возле озера.



- Вы, что даже не убегаете теперь? – удивился наглости «чёрных лесорубов» лесничий. 

Мужчины не стали оправдываться и признали свою вину.



- Один из нарушителей ранее уже фигурировал в незаконной заготовке древесины. Также мужчины нарушили правила пожарной безопасности - курили в лесу во время действия особого противопожарного режима, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить около 6 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 137 тысяч рублей.

Незаконно вырубленный лес, автомобиль «Mazda Titan» и бензопила изъяты.



- В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце мая в Тарбагатайском районе «чёрные» лесорубы в ходе погони протаранили машину преследовавших их лесников.

черные лесорубы
 
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